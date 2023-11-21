Bir inşaat işçisinin objektifinden doğa fotoğrafları

'ÖĞRETİM ÜYESİ ZANNEDİYORLAR'

Erdeğer, Isparta'da Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Güneykent ve Uluborlu bölgelerinde kelebeklerin yoğun olduğunu da anlattı. Çevresindeki insanların hem inşaat işçiliği hem de kelebek fotoğrafçılığı yaptığını duyunca şaşırdığını belirten Erdeğer, şöyle dedi: "Arkadaşlar ile öncelikle fotoğraf ve kelebek hakkında sohbet ediyoruz. Mesleğimi söylediğim zaman, 'inşaatçıyım' dediğim zaman, 'ne alaka' diyorlar. Çok şaşırıyorlar. Benim üniversitede çalışan bir öğretim üyesi ya da herhangi bir eğitim görevlisi olarak zannettiklerini söylüyorlar. Çok şaşırıyorlar. Ama işimi severek yaptığım için, çok fazla arazi gezip, çok fazla tecrübe yaşadığımız için bizim de bazı bilgilerimiz var."