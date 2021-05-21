Bir insanlık dramı: Ateşkesin ardından Gazze...
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girerken, Gazze'den gelen son görüntüler yürekleri burktu.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, sığındıkları güvenli bölgeden ayrılarak Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü.
Filistinli bir kadın, enkaza dönen evinin mutfağında yemek pişirdi.
ÇİN, İSRAİL SALDIRILARINDA ZARAR GÖREN FİLİSTİNLİLERE ACİL İNSANİ YARDIM SAĞLAYACAK
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Filistinlilere 1 milyon dolar değerinde acil insani yardım ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı.
Sözcü Cao, ayrıca Filistin'e 200 bin doz Covid-19 aşısı göndereceklerini duyurdu.