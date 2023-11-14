Bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi
Kayseri'de, hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşini başına ser bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesindeki 2 katlı evde meydana geldi.
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İddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi H.S.'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
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İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.S.'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.
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Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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