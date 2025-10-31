Bir kadın daha eşi olacak eli kanlı cani tarafından evinde katledildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eli kanlı bir cani, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ağır şekilde yaraladı.
Kaynak: İHA
Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi B.G.. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi B.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan B.G., olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.
Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, B.G.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
