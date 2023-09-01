Bir kadın daha sokak ortasında katledildi!
Bursa’da bir şahıs araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak katletti..
Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K. (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi L.K. (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı.
İHA'nın haberine göre kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen L.K., hızla koşmaya başladı. H.K. da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi L.K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi