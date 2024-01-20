Bir kasesi 500 TL! Tarifini sadece yapan şef biliyor

"Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor" diyen Otel Sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu şöyle devam etti: "Biz bu çorbayı 4 yıldır yapıyoruz. Ama son bir kaç gündür fiyatlarıyla meşhur olmasıyla birlikte tadını da sevenler büyük bir rağbet gösteriyor. Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor. Sanırım bu sezona yetiştiremeyeceğiz. Çünkü bunun içindeki mantarları adetli olarak alıyoruz, sanırım bu sezon çorbamız bitecek. Tabi ki şehire göre pahalı. Fakat içindeki 5 çeşit mantarın özel olması sebebiyle Uludağ maliyetleri artıyor. Tadına bakanlar da 500 TL olmasının hakkını verdiğini söylüyorlar"