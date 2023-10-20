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Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu

Kars'ta hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu - Resim: 1

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle su birikintileri dondu, bitkilerde kırağı oluştu. 

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Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu - Resim: 2

Camları buz tutan araçlar da sürücüleri zorladı. Yola çıkmak isteyen sürücüler, sabahın erken saatlerinde buz tutan camları temizledi. 

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Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu - Resim: 3

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Dağlar beyaza bürünürken, Kars yaylalarındaki göçerler dönüş yoluna geçti. 

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Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu - Resim: 4

Esnaf Volkan Dereçiçek de kışın başladığını söyleyerek, "Araçlarımız donmaya başladı. Her yeri kırağı tuttu, yüksek kesimlere kar yağdı. Kışımız geldi, bundan sonra kışla mücadeleye devam" dedi. 

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