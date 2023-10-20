Bir kent buz kesti! Araçların camları buz tuttu
Kars'ta hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle su birikintileri dondu, bitkilerde kırağı oluştu.
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Camları buz tutan araçlar da sürücüleri zorladı. Yola çıkmak isteyen sürücüler, sabahın erken saatlerinde buz tutan camları temizledi.
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Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Dağlar beyaza bürünürken, Kars yaylalarındaki göçerler dönüş yoluna geçti.
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Esnaf Volkan Dereçiçek de kışın başladığını söyleyerek, "Araçlarımız donmaya başladı. Her yeri kırağı tuttu, yüksek kesimlere kar yağdı. Kışımız geldi, bundan sonra kışla mücadeleye devam" dedi.
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