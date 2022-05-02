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Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

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Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Resim: 2

Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

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Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Resim: 3

Corona virüs pandemisi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, iki yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.

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Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Resim: 4

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

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