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  3. 25 Ocak 2018 19:04

Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Konya'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu.

Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu.

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Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Olay, Akşehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi İbre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı.

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Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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