Bir kişi sokakta ölü bulundu !

Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.