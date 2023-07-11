Bir köpek balığı saldırısı daha! Kanlar içinde kaldı
Ekvador'da yer alan Galapagos Adaları'nda tatil yapan 42 yaşındaki hemşire, köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Amerikalı hemşire Delia Yriarte'nin tatili köpek balığı saldırısıyla kabusa söndü. Bacağından ısırılan kadın hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorları Yriarte'nin durumunun stabil olduğunu söyledi.
"ÇOK FAZLA KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Olay anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Yriarte, “Bacağımda sert bir darbe hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında etrafımda çok fazla kan olduğunu gördüm. Sahile vardığımızda kendimi bitkin hissediyordum. Yaranın derin olduğunu gördüm ve çok kan kaybettiğimi biliyordum” dedi.
Köpek balığını görmediğini dile getiren Yriarte, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra sağ bacağını tam olarak kullanabiliyor.
Santa Cruz Adası'ndaki Reublica del Ekvador Hastanesi'nde doktor olan Renato Pacheco, "Onun durumu stabil, bilinci yerinde, sağ bacağından ameliyat oldu. Bacağını kaybetmedi" dedi.