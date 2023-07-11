Bir köpek balığı saldırısı daha! Kanlar içinde kaldı

"ÇOK FAZLA KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Olay anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Yriarte, “Bacağımda sert bir darbe hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında etrafımda çok fazla kan olduğunu gördüm. Sahile vardığımızda kendimi bitkin hissediyordum. Yaranın derin olduğunu gördüm ve çok kan kaybettiğimi biliyordum” dedi.