Bir koronavirüs yasağı daha! Ev ziyaretleri de yasaklandı

‘BAKKALDAN EKMEK ALIP EVE DÖNÜYORUM’

Alınan karar Keşan’da yaşayan vatandaşlarca desteklendi. Yeni Mahalle’deki Atakent Sitesi’nde yaşayan Bergüzar Yılmaz, ilçede vaka sayılarının artmasıyla evden çıkmadığını belirtti. Yılmaz, "Bakkaldan bir ekmek alıp tekrar eve dönüyorum. Ne misafir kabul ediyorum, ne de başka bir yere gidiyorum. Pazara bile artık ‘tehlikeli’ diye gitmiyorum. Ama herkes çok geziyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.