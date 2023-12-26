Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 100 haneli, 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü, her kış olduğu gibi bu yıl da beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı köyde, kar kalınlığı tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri 'kardan tüneller'e dönüşürken, köy halkı sık sık kürekler ile kar temizliği yapıyor.