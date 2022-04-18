Bir litre benzinle 15 günlük gaz ihtiyacını karşılıyor

İnternette gördüğü bir icat üzerine deneme amaçlı çalışma yaptığını belirten Cebeci: ’’Bir çay bardağı benzin ile bir çaydanlık su bir dakikada kaynıyor. Eskiden gaz sobaları vardı. Gaz sobasıyla evin ısınma ihtiyacını da karşılamayı düşünüyorum. Bir litre benzin ile 10-15 gün kullanabiliyoruz’’ dedi.