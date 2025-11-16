Bir polisimiz şehit olmuştu... Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki bir trafik polisinin şehit olduğu, diğer polis memurunun ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi.
Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali B. şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali B., Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.