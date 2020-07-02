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  3. 02 Temmuz 2020 13:52

Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

NUTS 1 bölgeleme sistemine göre toplam 12 Büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) gerçekleştirilmiş araştırma 24 – 27 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 220 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapıldı.

Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

AREA Araştırma Şirketi, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Haziran 2020” çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

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Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

NUTS 1 bölgeleme sistemine göre toplam 12 Büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) gerçekleştirilmiş araştırma 24 – 27 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 220 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapıldı.

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Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

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Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

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