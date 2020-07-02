Bir seçim anketi daha açıklandı: Erdoğan'a soğuk duş!

NUTS 1 bölgeleme sistemine göre toplam 12 Büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) gerçekleştirilmiş araştırma 24 – 27 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 220 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapıldı.



