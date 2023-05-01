Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı

Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.



Ankete göre AK Parti 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.