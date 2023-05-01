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Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı

Aksoy Araştırma'nın "milletvekili seçimi" ve "cumhurbaşkanlığı seçimi" için yaptığı anketin sonuçları açıklandı...

Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı - Resim: 1

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

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Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı - Resim: 2

Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. 


Ankete göre AK Parti 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.

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Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı - Resim: 3

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.3

Recep Tayyip Erdoğan: 41.9

Muharrem İnce: 5.8

Sinan Oğan: 5

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Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı - Resim: 4

Ankete ilişkin değerlendirmede, Erdoğan'ın oyunda 3.5 puanlık artışın yaşandığı belirtildi.

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