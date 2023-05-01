Bir seçim anketi daha açıklandı; fark 5,5 puana çıktı
Aksoy Araştırma'nın "milletvekili seçimi" ve "cumhurbaşkanlığı seçimi" için yaptığı anketin sonuçları açıklandı...
Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
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Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
Ankete göre AK Parti 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.
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"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: 47.3
Recep Tayyip Erdoğan: 41.9
Muharrem İnce: 5.8
Sinan Oğan: 5
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Ankete ilişkin değerlendirmede, Erdoğan'ın oyunda 3.5 puanlık artışın yaşandığı belirtildi.
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