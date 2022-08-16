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  4. Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi

Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi

Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma devam ederken, seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. PİAR Araştırm'nın son anketi de AK Parti'ye "artık birinci parti değilsin" dedi.

Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi - Resim: 1

Piar Araştırma, son anket çalışmasını paylaştı.

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Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi - Resim: 2

Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan Piar, yurttaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.

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Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi - Resim: 3

Yurttaşların yüzde 28,52'i CHP derken, AKP'nin yüzde 28,1 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 12,9 ile İYİ Parti takip etti.

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Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi - Resim: 4

Seçmenlerin yüzde 3.5'i Gelecek Partisi, yüzde 3'ü DEVA Partisi derken; yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi. 

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