Bir seçim anketi daha ''AK Parti artık 1'inci parti değil'' dedi
Türkiye 2023 seçimleri için geri sayıma devam ederken, seçim anketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. PİAR Araştırm'nın son anketi de AK Parti'ye "artık birinci parti değilsin" dedi.
Piar Araştırma, son anket çalışmasını paylaştı.
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Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan Piar, yurttaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.
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Yurttaşların yüzde 28,52'i CHP derken, AKP'nin yüzde 28,1 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 12,9 ile İYİ Parti takip etti.
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Seçmenlerin yüzde 3.5'i Gelecek Partisi, yüzde 3'ü DEVA Partisi derken; yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi.
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