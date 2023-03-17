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Bir seçim anketinde daha kazanan değişti

EuroPoll Araştırma, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Bir seçim anketinde daha kazanan değişti - Resim: 1

2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri araştırmalarını hızlandırdı. Son olarak EuroPoll Mart ayında yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

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Bir seçim anketinde daha kazanan değişti - Resim: 2

İşte partilerin aldığı oy oranları:

CHP: Yüzde 31,9

AK Parti: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3

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Bir seçim anketinde daha kazanan değişti - Resim: 3

EuroPoll’un ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;

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Bir seçim anketinde daha kazanan değişti - Resim: 4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

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