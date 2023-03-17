Bir seçim anketinde daha kazanan değişti
EuroPoll Araştırma, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri araştırmalarını hızlandırdı. Son olarak EuroPoll Mart ayında yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.
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İşte partilerin aldığı oy oranları:
CHP: Yüzde 31,9
AK Parti: Yüzde 29,8
HDP: Yüzde 11,3
İYİ Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,6
Gelecek Partisi: Yüzde 3,4
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9
Diğer: Yüzde 3
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EuroPoll’un ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;
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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8
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