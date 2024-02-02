Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu
Ağrı dondurucu soğukların etkisi altında. Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: İHA
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi.
1 / 7
Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri’nin yüzeyi de buz tuttu.
2 / 7
Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.
3 / 7
4 / 7