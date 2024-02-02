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  4. Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu

Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu

Ağrı dondurucu soğukların etkisi altında. Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: İHA
Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu - Resim: 1

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi. 

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Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu - Resim: 2

Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri’nin yüzeyi de buz tuttu. 

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Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu - Resim: 3

Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.

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Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu - Resim: 4
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