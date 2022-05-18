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Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan şehirde büyük panik yarattı.

Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği - Resim: 1

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

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Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre Alacakaya ilçesinde bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı.

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Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği - Resim: 3

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği - Resim: 4

Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

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