Bir şehir diken üstünde: Dev yılan paniği
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan şehirde büyük panik yarattı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre Alacakaya ilçesinde bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı.
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Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.
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Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.
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