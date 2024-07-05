Bir şehir felaketi yaşadı: ''Kıyamet koptu sanki...''
Bursa'da dün meydana gelen sel felaketinde 5 araçta hasar meydana gelirken, 600 su baskını ihbarı yapıldı. Kentte 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Böyle bir afetle ilk kez karşılaştığını belirten vatandaşlar, ''Kıyamet koptu geldi sanki'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Marmara Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle Osmangazi, Yıldırı, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles'te yaşamı etkiledi.
Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, BursaRay'ın Odunluk İstasyonu'nda raylar su altında kaldı. Kentin batı yönündeki metro seferleri gerçekleştirilemedi. Acemler-Ataevler arasındaki seferler, Odunluk İstasyonu'ndaki suyun tahliye edilmesinin ardından 8,5 saat sonra normale döndü.
Kent genelinde 600'ün üzerinde su baskını ihbarı yapılırken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile itfaiye, BUSKİ ve DSİ ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürdü.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sahadaki ekiplerle birlikte su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.