Bir şehir felaketi yaşadı: ''Kıyamet koptu sanki...''

Marmara Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle Osmangazi, Yıldırı, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles'te yaşamı etkiledi.