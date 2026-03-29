Bir şehir felaketi yaşıyor: Binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü

Salihli'de kuvvetli yapış sonucu çok sayıda çay ve derede taşkın yaşandı. Özellikle Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Salihli'nin Sart, Köseali, Çapaklı, Kabazlı, Yılmaz başta olmak üzere kırsal mahallelerinde ise toprak kayması yaşandı.