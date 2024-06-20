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Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi - Resim: 1

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. 

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Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi - Resim: 2

Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.

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Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi - Resim: 3

Vatandaşlar, serinlemek için her yolu denediklerini söyledi.

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Bir şehir kavruluyor: Termometreler 52 dereceyi gösterdi - Resim: 4
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