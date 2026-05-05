Bir şehir sular altında: Evine kayıkla gitti!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece boyu etkili olan sağanak sonrası Darıçayırı Deresi taştı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağışın şiddetiyle ulaşımın imkansız hale geldiği mahallede, bir vatandaşın evine kayıkla gitmek zorunda kaldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokakların adeta nehre dönüştüğü mahallede, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Evlerinin giriş ve bodrum katlarını basan sularla mücadele eden bölge sakinleri, kendi imkanlarıyla tahliye işlemlerine başladı. Belediye ekipleri de bölgeye sevk edilerek su tahliye çalışmalarına destek veriyor. Sabah saatlerinde yağışın şiddetini azaltmasıyla birlikte ekiplerin hummalı çalışması hız kazandı.
Evine kayıkla gitti
Bölgedeki su baskınının boyutunu gözler önüne seren görüntüler ise dikkat çekti. Ahmet Karaman isimli vatandaş, sularla kaplanan sokaklardan geçerek evine ulaşmak için Sakarya Nehri'nde kullandığı kayığı tercih etti.
Karaman'ın kayıkla suların üzerinde kürek çekerek evine ilerlediği o anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.