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  4. Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor

Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da son günlerde etkili olan yoğun sis hayatı felç etti. Hava ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor - Resim: 1

Kentte yaklaşık 10 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. 

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Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor - Resim: 2

Bugün sabah saatlerinde yine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

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Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor - Resim: 3

Trafik ekipleri, yollarda önlem alarak takip mesafesi ve hız konusunda uyarıda bulundu.

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Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor - Resim: 4

Sis hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Kimi seferler iptal edilirken, kimilerinde ise gecikmeler yaşanıyor. 

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