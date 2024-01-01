Bir şehri sis yuttu! 10 gündür göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da son günlerde etkili olan yoğun sis hayatı felç etti. Hava ulaşımında aksamalar yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.
Kentte yaklaşık 10 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
1 / 10
Bugün sabah saatlerinde yine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
2 / 10
Trafik ekipleri, yollarda önlem alarak takip mesafesi ve hız konusunda uyarıda bulundu.
3 / 10
Sis hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Kimi seferler iptal edilirken, kimilerinde ise gecikmeler yaşanıyor.
4 / 10