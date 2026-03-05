Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor

Ustalar, ellerindeki takının kaç bin dolar ettiğine odaklanmıyor. Yüksel Demir, mesleki sırrını şu sözlerle açıklıyor: "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Biz 100 bin dolarlık mücevheri de tamir ederken, ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz. Bizim için her şey kıymetli ama odak noktamız ustalıktır."