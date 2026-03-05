Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Kuyumcu atölyelerinin kapalı kapıları ardında, pırıltılı taşlar ve değerli madenler ustaların ellerinde yeniden hayat buluyor. Değeri kimi zaman 100 bin doları bulan mücevherler, adeta sıradan bir metalmişçesine soğukkanlılıkla işleniyor. 35 yıllık emektar usta Yüksel Demir ve geleceğin ustaları, bu pırıltılı mesleğin bilinmeyenlerini anlattı.
Değeri yüz binlerce doları bulan pırlanta, elmas ve altın takılar, kuyumcu ustalarının milimetrik dokunuşlarıyla tamir ediliyor. 35 yıllık usta Yüksel Demir, mesleğin sırrını "Ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünmek" olarak özetliyor.
Kuyumcu atölyeleri, dışarıdan bakıldığında sadece parıltılı vitrinlerin mutfağı gibi görünse de içeride büyük bir sorumluluk ve dikkat savaşı veriliyor.
35 yıldır bu mesleğe ömür veren Yüksel Demir, pırlanta ve altın üzerindeki çalışmaların cerrah titizliği gerektirdiğini vurguluyor.
Ustalar, ellerindeki takının kaç bin dolar ettiğine odaklanmıyor. Yüksel Demir, mesleki sırrını şu sözlerle açıklıyor: "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Biz 100 bin dolarlık mücevheri de tamir ederken, ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz. Bizim için her şey kıymetli ama odak noktamız ustalıktır."