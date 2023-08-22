Bir sokak ortası cinayeti daha! Korkunç cinayet kamerada
İzmir'de aralarında husumet olan esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 83 yaşındaki bir kişi öldü, 63 yaşındaki eşi ise ağır yaralandı. Sokakta işlenen cinayet saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olan esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada S.A.'ın (83) öldüğü, eşi N.A.'ın (63) ise ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Sokakta işlenen cinayet saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu S.K. (61), yanında bulunan tabancayla karı- koca olan N.A. ile S.A.'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği N.A. bacağından, S.A. ise göğsünden ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan S.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DHA'nın haberine göre S.K.'un tabanca ile açtığı dehşet, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çift tartıştıkları S.K.'un tabanca çıkartmasıyla kaçmaya çalışıyor. Bu sırada çiftin ardından tabanca ile gelen S.K. önce N.A.'ı tabanca ile bacağından vuruyor. N.A. yere yığılırken, S.A. ise S.K.'un kolundan tutarak durdurmaya çalışıyor. S.A., S.K.'u tutarak eşinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Öte yandan, S.A.'ı göğsünden vurarak öldüren, N.A.'ı ise bacağından vurarak yaralayan S.K., Asayiş Şule Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulan S.K., "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Bir süredir aramızda husumet var. Oğlumu tehdit ettikleri için tartıştık" dedi. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.