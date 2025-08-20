Bir şüpheli kız çocuğu ölümü daha: ''Dereye düştü''
Mardin'in Derik ilçesinde cansız bedeni battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde bulunan 12 yaşındaki minik Zeynep'in kayalıklardan dere yatağına düştüğü iddia edildi. Ancak minik Zeynep'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak...
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi.
Mardin’in Derik ilçesinde ailesinin, kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 12 yaşındaki Zeynep S.'un cansız bedenini babasının otomobilinin içinde otomobilde battaniyeye sarılı haldebuldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep S.’u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.
Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
