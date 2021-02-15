Bir tarafta kar bir tarafta havuz keyfi

Rusya’dan Türkiye’ye gelen turistlerden Svetlana İvanov, Pamukkale’ye hayran kaldığını belirtip, “Moskova’dan geldik. Pamukkale çok güzel herkese tavsiye ediyoruz. Harika bir güzelliği var. Havuza hayran kaldık. Soğuk havada sıcak suya girmek keyifliydi” dedi.Natasha Navikov ise, “Türkiye çok güzel bir ülke. Burayı çok beğendik. Çok memnun kaldık. Havuzda Kleopatra’nın yüzdüğüne inanılıyor. Bizde güzelleşmek için havuza gireceğiz. Corona virüsüne karşı alınan tedbirler çok sıkı. Hijyene önem veriliyor” diye konuştu.