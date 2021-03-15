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  4. Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alındı

Bir ülke daha AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alındı

Almanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını durdurdu. Böylece AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 13’e yükseldi.

Almanya, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

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HOLLANDA

Hollanda'nın, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve Covid-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı.

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