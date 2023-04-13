Bir ülke daha karıştı! Öğretmenler sokağa indi, polis gazla müdahale etti
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, mevcut eğitim bütçesinin yüzde 30 artırılması ve çalışma saatlerinin düşürülmesini öngören teklifte henüz anlaşma sağlanamaması nedeniyle öğretmenler sokaklara döküldü.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da hükümet ile sendikalar arasında 63 gündür devam eden eğitim bütçesinin artırılmasına yönelik görüşmelerde henüz bir karar çıkmadı. Durumu protesto eden öğretmenler sokaklara döküldü. Hükemet lehine gösteriler düzenleyen öğretmenlere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Başkent La Paz'da bir araya gelen Bolivya Şehir Eğitimi İşçileri Konfederasyonuna (CTEUB) bağlı öğretmenler, devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo meydanına yürüdü.
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Polisin engellemesine rağmen kentin simge meydanına girmeyi başaran göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
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Ellerindeki bayrak ve flamalarıyla karşı koyan eylemcilere, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Öğretmenler meydandan çıkarıldı.
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