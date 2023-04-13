Bir ülke daha karıştı! Öğretmenler sokağa indi, polis gazla müdahale etti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da hükümet ile sendikalar arasında 63 gündür devam eden eğitim bütçesinin artırılmasına yönelik görüşmelerde henüz bir karar çıkmadı. Durumu protesto eden öğretmenler sokaklara döküldü. Hükemet lehine gösteriler düzenleyen öğretmenlere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.