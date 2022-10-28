Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi?
11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga adlı ünlü kahinin, 2022 yılıyla ilgili bir kahaneti gündeme geldi.
Ünlü kahin Baba Vanga'nın bir ülke için öngördüğü 2022 yılı kehaneti, ülkede endişelere neden oldu. 2022 yılının son aylarına girilmesiyle bütün ülkede endişeli bekleyiş başladı.
1 / 10
"Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla anılan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 ile ilgili bir kehaneti dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde endişeyle bekleniyor.
2 / 10
Bulgaristan’da dünyaya geldikten sonra genç yaşta görme yetisini kaybeden fakat kehanetleriyle uluslararası kamuoyu tarafından “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabını alan Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tartışılmaya devam ediliyor.
3 / 10
Bütün dünyanın yakından tanıdığı Baba Vanga’nın özellikle 2022 için yaptığı bir öngörü Hindistan’da büyük bir endişeyle bekleniyor.
4 / 10