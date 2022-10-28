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Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi?

11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga adlı ünlü kahinin, 2022 yılıyla ilgili bir kahaneti gündeme geldi.

Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi? - Resim: 1

Ünlü kahin Baba Vanga'nın bir ülke için öngördüğü 2022 yılı kehaneti, ülkede endişelere neden oldu. 2022 yılının son aylarına girilmesiyle bütün ülkede endişeli bekleyiş başladı.

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Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi? - Resim: 2

"Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla anılan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2022 ile ilgili bir kehaneti dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde endişeyle bekleniyor.

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Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi? - Resim: 3

Bulgaristan’da dünyaya geldikten sonra genç yaşta görme yetisini kaybeden fakat kehanetleriyle uluslararası kamuoyu tarafından “Balkanlar’ın Nostradamus’u” lakabını alan Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tartışılmaya devam ediliyor.

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Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi? - Resim: 4

Bütün dünyanın yakından tanıdığı Baba Vanga’nın özellikle 2022 için yaptığı bir öngörü Hindistan’da büyük bir endişeyle bekleniyor.

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