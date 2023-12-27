Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı

Başbakan Thavisin ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Tayland'ın güneyinde yer alan Satun, Songkhla, Pattani, Yala ve Narathiwat olmak üzere 5 eyalette toplam 19 bin 624 hane selden etkilenmiş durumdadır. Muson yağmurları ve alçak hava basıncının bir araya gelmesi ile bölgede olağan dışı bir yağış hacmi görülmüştür. Selden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışacağız. Ayrıca tüm sektörlerden elimizden gelenin en iyisini yaparak halka yardım etmelerini istiyorum. Hem afet yardımı hem de halka bilgilendirme konusunda tüm yetkilileri göreve teşvik ediyorum” dedi.