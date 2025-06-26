Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var
Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi.
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Evler ve araçlar toprak altında kaldı. Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.
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And Dağları'nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor.
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