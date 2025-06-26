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Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var

Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var - Resim: 1

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi. 

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Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var - Resim: 2

Evler ve araçlar toprak altında kaldı. Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var - Resim: 3

And Dağları'nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor.

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Bir ülke kabusu yaşıyor: Şiddetli yağış sonrası heyelanda çok sayıda can kaybı var - Resim: 4
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