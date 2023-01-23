Bir ülke karanlığa gömüldü: 220 milyon kişi elektriksiz
Pakistan'da elektrik şebekesinde yaşanan arıza nedeniyle ülkede yaklaşık 220 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Pakistan'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen sorun yaklaşık 220 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.
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SİSTEM ARIZALANDI
Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir konuya ilişin yaptığı açıklamada, ulusal elektrik şebekesinin yerel saatle 07.34'te kapanmasıyla sistemde yaygın bir arıza yaşandığını söyledi.
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Sistemin eski çalışma şekline getirilmesi için bakım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu ayın başlarında eyalet yetkililerine enerji tüketimlerini yüzde 30 azaltma talimatı vermişti.
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