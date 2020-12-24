  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Aralık 2020 17:32

Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

İngiltere ve Güney Afrika’nın ardından yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yeni bir türünün daha Nijerya’da keşfedildiği iddia edildi.

Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

1/ 4
Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

Tespit edilen yeni türle ilgili Nijerya’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Mükemmeliyet Merkezinin ortak çalışma başlattığını bildiren Nkengasong, yeni türün 2 veya 3 genetik diziye dayandığını aktardı.

2/ 4
Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

Nkengasong, "Yeni tür, İngiltere ve Güney Afrika’dan farklı olabilir. Bize vakit verin, hala çok erken." dedi.

3/ 4
Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

Nijerya’da şimdiye kadar 81 bine yakın vaka tespit edilirken, 1236 kişi hayatını kaybetti.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM