Bir ülkede daha yeni koronavirüs türü tespit edildi

Tespit edilen yeni türle ilgili Nijerya’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Mükemmeliyet Merkezinin ortak çalışma başlattığını bildiren Nkengasong, yeni türün 2 veya 3 genetik diziye dayandığını aktardı.



