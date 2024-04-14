Bir yanda güneş diğer yanda yağmur... Yeni haftanın hava durumu belli oldu
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrasında hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek. Ancak bazı illerde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile bu akşam saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğusunun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.