Bir yanda güneş diğer yanda yağmur... Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile bu akşam saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğusunun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.