Bir yolcunun fenalaştığını farkeden otobüs şoförü hayat kurtardı

Büyük bir insanlık örneği gösteren Güngör, fenalaşan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar anbean otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, insan sağlığını her şeyin önünde tutan otobüs şoförünü tebrik etti.