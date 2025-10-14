Bir zamanlar Adnan Oktar'a aitti... Rus milyarderin boğaz manzaralı lüks villası baştan yaratıldı
İstanbul Vaniköy'de bulunan Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait boğaz manzaralı lüks villada restorasyon çalışmaları tamamlandı. Villanın son hali havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy'deki lüks villada daha önce kaçak inşaat ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili iddialar gündeme gelmişti.
Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu öne sürülen villa, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti.
İki köprü manzarasına sahip konumuyla öne çıkan yapının restorasyon çalışmalarının tamamlandığı görülürken, villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.
Ne olmuştu?
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti.
