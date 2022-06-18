Bir zamanlar çöldü... Son halini görenler şaşırıyor

Çay havzasının yeniden düzenlenmesinin ardından 145 bin hektarlık araziye fıstıkçamı, yalancı akasya, okaliptüs, Kıbrıs akasyası ve badem olmak üzere 101 bin fidan dikildi. Otlandırmayla desteklenen çalışma sonucu kum hareketi durduruldu. Zamanla boy veren ağaçlarla erozyonun sona erdiği bölge, 25 yıl sonra yemyeşil ormanları, verimli bağ ve bahçeleriyle tarım ve hayvancılık merkezi haline geldi.