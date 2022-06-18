Bir zamanlar çöldü... Son halini görenler şaşırıyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde rüzgar erozyonuyla çöle dönen Sazoba Mahallesi, ağaçlandırma projesinin ardından görenleri şaşırttı.
Mahalle yakınlarından geçen Kum Çayı'nın havzasından rüzgarla taşınan kumun tarım arazilerini kaplaması ve kum tepeleri oluşturması üzerine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaettin Taysun tarafından yapılan bilimsel çalışmayla bölgedeki çölleşme kamuoyuna duyuruldu.
"Taysun Çölü" adı verilen bölge, 1992'de ABD yapımı dizi "Genç Indiana Jones'un Çöl Fedaileri" bölümünün çekimlerine ev sahipliği yaptı.
Üzüm bağları ve tarlaların kumla kaplanması nedeniyle bazı ailelerin göç etmek durumunda kaldığı mahallede 1996'da Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı iş birliğiyle ağaçlandırma projesi başlatıldı.
Çay havzasının yeniden düzenlenmesinin ardından 145 bin hektarlık araziye fıstıkçamı, yalancı akasya, okaliptüs, Kıbrıs akasyası ve badem olmak üzere 101 bin fidan dikildi. Otlandırmayla desteklenen çalışma sonucu kum hareketi durduruldu. Zamanla boy veren ağaçlarla erozyonun sona erdiği bölge, 25 yıl sonra yemyeşil ormanları, verimli bağ ve bahçeleriyle tarım ve hayvancılık merkezi haline geldi.