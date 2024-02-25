Bir zamanlar kapış kapış satılırdı! Şimdi sadece koleksiyoncular alıyor

1981 yılında itibaren kaset satışı yaptığını ifade eden Mustafa Yaman,“ Yıllar önce işlerimiz oldukça iyiydi. Her gün kaset çıkardı. Sanatçıların albümlerini sürekli takip ederdik. Müşterilerde takip ederdi. Seri bir şekilde alırdı. Şimdiler de ise antika yada nostalji olarak bakıyor. Nostalji olarak saklayan da oluyor, kaset alıp dinleyenlerde oluyor. Teyp olan yada arabasında orjinalliğini bozmadan kaset kullanan müşterilerimiz de var. Şuan kasetleri 30,40 ve 50 liraya kadar satıyoruz. CD’leri ise 70 liradan satıyoruz" dedi.