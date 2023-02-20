Birgül teyze "benim başka çocuğum yok'' demişti, öldüğü açıklandı

“Üzülerek bildiriyoruz ki Bircan’ımızı kaybettik. Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül teyzemizin ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan Bircan 11 gün boyunca mücadelesini hiç bırakmadı. Kurtardığımızda; ilk muayene sonucuna göre boynunda ve sırtında kırıklar vardı. Otopsi sonucunda 4.5 aylık gebe olduğu belirlenerek uterus morarmalarından yavru ölümünün annenin ölümünden önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yavru anneyi zehirlemiştir. Çok üzgünüz…”