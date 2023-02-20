Birgül teyze "benim başka çocuğum yok'' demişti, öldüğü açıklandı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Adıyaman’da göçük altında kalan, sahibi Birgül Tuncay’ın 11 gün boyunca sürünerek girdiği enkazda beslediği ve enkazdan en sonunda kurtarılan Bircan isimli inekten acı haber geldi.
Adıyaman’da evini ve hayvanlarını kaybeden Birgül Tuncay’ın, sağ kalan ineği Bircan’dan kötü haber geldi. Tuncay, ineği Bircan sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sonrası Türkiye’nin gündemine oturmuş ve Bircan inek depremden 11 gün sonra enkazdan çıkartılmıştı.
Yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını karşılayan bir dernek olan Melekler Yaşam Köyü Derneği’nin (MEYAKO) resmi hesabından yapılan açıklamada Bircan’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Üzülerek bildiriyoruz ki Bircan’ımızı kaybettik. Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül teyzemizin ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan Bircan 11 gün boyunca mücadelesini hiç bırakmadı. Kurtardığımızda; ilk muayene sonucuna göre boynunda ve sırtında kırıklar vardı. Otopsi sonucunda 4.5 aylık gebe olduğu belirlenerek uterus morarmalarından yavru ölümünün annenin ölümünden önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yavru anneyi zehirlemiştir. Çok üzgünüz…”