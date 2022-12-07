Biri 13 diğeri 14 yaşında... Yaşananlara inanamayacaksınız!
Erzurumda biri 13 diğeri ise 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi genç kız boş binada birbirlerine girdi. O anları videoya çeken çocuklar görüntüleri de internetten paylaştı.
Olay, 4 Aralık'ta Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ç.D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İ.D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.
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Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü.
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İ.D.'ye tokat atıp, sürükleyen Ç.D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.
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Ç.D., İ.D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.
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