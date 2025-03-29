Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son!
İstanbul Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medyada başlayan kavgası cinayetle sonuçlandı. İki arkadaşın çekiç ve bıçakla birbirine saldırdığı kavgada 16 yaşındaki K.B.Ç. hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan K.B.Ç. ve K.İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, K.İ. çekiçle vururken K.B.Ç. bıçakla saldırdı.
Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan K.B.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken K.İ. koşarak kaçtı.
Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken K. İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.