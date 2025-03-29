Biri 16, diğeri 17 yaşında... Sosyal medyada başlayan tartışmada korkunç son!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan K.B.Ç. ve K.İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, K.İ. çekiçle vururken K.B.Ç. bıçakla saldırdı.