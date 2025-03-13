Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti
İstanbul'da iki ayrı halı saha maçında fenalaşan 20 ve 17 yaşlarındaki iki genç hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. B.Y., arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
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Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı B.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan H.Y. fenalaşarak yere düştü.
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