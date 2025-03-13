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  4. Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti

Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçında fenalaşan 20 ve 17 yaşlarındaki iki genç hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. B.Y., arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

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Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti - Resim: 2

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

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Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı B.Y. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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Biri 17, diğeri 20 yaşında... Halı saha maçında iki genç hayatını kaybetti - Resim: 4

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan H.Y. fenalaşarak yere düştü. 

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