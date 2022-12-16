Biri bitmeden biri başlıyor: Türkiye'de 3'lü virüs vakalarında patlama var!
Havaların soğuması, okulların açılması ve maske-mesafe hijyen kurallarının bırakılması ile kış aylarında sık gördüğümüz solunum yolu virüsleri olan SARS CoV-2(COVİD 19), RSV(Solunum sinsityal virüsü) ve İnfluenza A ve B virüsleri(Grip) ile gelişen enfeksiyonlarda artış başladı. Üçlü enfeksiyonun solunum yolu virüsleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kışı bizden önce geçiren güney yarım kürede üçlü salgın yaşandığını belirten Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Maske mesafe ve izolasyon önlemleri nedeni ile 2020 yılından beri bu enfeksiyonlar görülmemiş ve insanların bağışıklık sistemi tarafından unutuldu. Bu günlerde bu üç virüs aynı anda dolaşımda bulunmakta ve hızlı yayılmakta. Bu enfeksiyonlar solunum yolu virüsleridir. Damlacık enfeksiyonu, hava yolu ve temas ile bulaşmakta ve virüse maruz kaldıktan ortalama 2 (1-4) gün sonra bulgular başlar” dedi.
Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Respiratuar sinsityal RSV, genellikle hafif, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan yaygın bir solunum yolu virüsüdür. Çoğu insan bir veya iki hafta içinde iyileşir, ancak RSV özellikle bebekler ve yaşlı yetişkinler için ciddi olabilir. RSV, 1 yaşından küçük çocuklarda bronşiolit (akciğerdeki küçük hava yollarının iltihabı) ve pnömoninin (akciğer enfeksiyonu) en yaygın nedenidir. Çocuklar genellikle okul veya çocuk bakım merkezleri gibi ev dışında RSV'ye maruz kalır ve enfekte olurlar. Daha sonra virüsü ailenin diğer üyelerine bulaştırabilirler’’ dedi.
Enfekte kişinin öksürme veya hapşırması sonucu oluşan virüs damlacıklarının solunum veya temas yolu ile alınması ile bulaştığını ifade eden Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “RSV, masalar ve beşik rayları gibi sert yüzeylerde saatlerce hayatta kalabilir. Dokular ve eller gibi yumuşak yüzeylerde ise tipik olarak daha kısa süre yaşar. RSV ile enfekte olan kişiler genellikle 3 -8 gün boyunca bulaşıcıdır ve hastalık belirtileri göstermeye başlamadan bir veya iki gün önce bulaşıcı hale gelebilirler. Bununla birlikte, bazı bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, semptom göstermeyi bıraktıktan sonra bile 4 hafta kadar virüsü yaymaya devam edebilirler” ifadesini kullandı.
Bulaşma açısından mevsimsel grip, okullar ve bakım evleri de dahil olmak üzere kalabalık alanlarda hızlı bulaşma ile kolayca yayılacağını söyleyen Cihadiye Elif Öztürk, “Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüs içeren damlacıklar (enfeksiyöz damlacıklar) havaya dağılır ve bir metreye kadar yayılabilir, bu damlacıkları soluyan yakınlardaki kişilere bulaşabilir. Virüs ayrıca influenza virüsleri ile kirlenmiş ellerle de yayılabilir. Bulaşmayı önlemek için insanlar öksürürken ağız ve burunlarını bir mendille kapatmalı ve ellerini düzenli olarak uygun şekilde yıkamalıdır. Kapalı alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durmalı, maske, mesafe ve el temizliğine çok dikkat edilmeli, aşı olunmalıdır. Hasta kişilerin izole edilmesi çok önemlidir.” şeklinde konuştu.