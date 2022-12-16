Biri bitmeden biri başlıyor: Türkiye'de 3'lü virüs vakalarında patlama var!

Enfekte kişinin öksürme veya hapşırması sonucu oluşan virüs damlacıklarının solunum veya temas yolu ile alınması ile bulaştığını ifade eden Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “RSV, masalar ve beşik rayları gibi sert yüzeylerde saatlerce hayatta kalabilir. Dokular ve eller gibi yumuşak yüzeylerde ise tipik olarak daha kısa süre yaşar. RSV ile enfekte olan kişiler genellikle 3 -8 gün boyunca bulaşıcıdır ve hastalık belirtileri göstermeye başlamadan bir veya iki gün önce bulaşıcı hale gelebilirler. Bununla birlikte, bazı bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, semptom göstermeyi bıraktıktan sonra bile 4 hafta kadar virüsü yaymaya devam edebilirler” ifadesini kullandı.