Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir Bornova'da 10 aracın birbirine girdiği, bir polis memurumuzun şehit düştüğü ve toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiği tır faciasına dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında tırın hızla karşı şeride geçerek araçları biçtiği görülürken, olay yerinde fren izine rastlanmaması dikkat çekti.
Kaza, akşamüstü saat 16.30 sularında Bornova Evka-3 sapağı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği dev tır, önce önündeki araçlara çarptı; ardından hızını alamayarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen araçları önüne katarak sürükledi. O anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Savaş alanına dönen kaza yerinde, görev başındaki polis ekibi tırın hedefi oldu. Ekip aracında bulunan 34 yaşındaki polis memuru Serkan H. şehit düşerken, mesai arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada tır şoförü ve bir motosiklet sürücüsü de olay yerinde yaşamını yitirdi. Toplamda 4 yaralının tedavisi sürerken, bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili jet hızıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcıların olay yerinde yaptığı ilk incelemede tırın yolda herhangi bir fren izi bırakmadığı tespit edildi. Bilirkişi heyeti, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa sürücü hatasından mı kaynaklandığını araştırırken; tırın taşıdığı yükün yasal limitlerin üzerinde (aşırı tonajlı) olup olmadığı mercek altına alındı.