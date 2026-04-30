Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir Bornova'da 10 aracın birbirine girdiği, bir polis memurumuzun şehit düştüğü ve toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiği tır faciasına dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında tırın hızla karşı şeride geçerek araçları biçtiği görülürken, olay yerinde fren izine rastlanmaması dikkat çekti.
Kaynak: DHA / İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 10 aracın karıştığı feci trafik kazası, kenti yasa boğdu.
Bir polis memurunun şehit olduğu, toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Kaza, akşamüstü saat 16.30 sularında Bornova Evka-3 sapağı mevkisinde yaşandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği dev tır, önce önündeki araçlara çarptı; ardından hızını alamayarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen araçları önüne katarak sürükledi.
