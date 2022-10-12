Birikmiş alacağınız olabilir: Hemen e-Devlet hesabınıza girerek görebilirsiniz
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde biriken paraları e-Devlet hesabınıza girerek kontrol edebilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kademeli olarak iş yerlerinde zorunlu kılınmaya başlandı. Çoğu insan ise durumdan bir haber. Her ay maaşınızdan kesilen bir miktar para adınıza yatırılıyor. Sizin de birikmiş paranız olabilir. Hemen e-Devlet hesabınıza girin ve kontrol edin. BES parası nasıl kontrol edilir, nereden çekilir? Bu hususa dikkat!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde biriken paralardan bazı vatandaşlar yeni yeni haberdar oluyor. BES sistemiyle biriken paraların nasıl kontrol edileceği merak ediliyor. İşte çok sayıda vatandaşın merakını giderecek haber. Hemen e-Devlet'e girip şu kolay adımı uygulayarak paranız var mı bakın.
Sigortalı çalışan herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil. Her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor ve adınıza söz konusu bölüme yatırılıyor.
Çok sayıda vatandaşın durumdan habersiz olması nedeniyle paralar zamanla katlanarak birikebiliyor ve ortaya büyük meblağlar çıkabiliyor.