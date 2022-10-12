Birikmiş alacağınız olabilir: Hemen e-Devlet hesabınıza girerek görebilirsiniz

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kademeli olarak iş yerlerinde zorunlu kılınmaya başlandı. Çoğu insan ise durumdan bir haber. Her ay maaşınızdan kesilen bir miktar para adınıza yatırılıyor. Sizin de birikmiş paranız olabilir. Hemen e-Devlet hesabınıza girin ve kontrol edin. BES parası nasıl kontrol edilir, nereden çekilir? Bu hususa dikkat!