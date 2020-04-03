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  3. 03 Nisan 2020 12:10

''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı.

''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Olay, saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen V. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen V. , odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi.

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''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi.

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