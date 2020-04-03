''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü
Antalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı.
Olay, saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen V. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen V. , odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi.