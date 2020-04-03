''Koronavirüslüyüm'' deyip polise tükürdü

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen V. , odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.